Posojilnica-Bank schließt sechs weitere Filialen

Die Posojilnica Bank schließt im ersten Quartal 2017 weitere sechs Bankfilialen in Kärnten. Rund 30 Mitarbeiter werden abgebaut, für sie wird ein Sozialplan erstellt. Erst heuer fusionierte die Bank mit der Zveza-Bank, fünf Filialen wurden geschlossen.

Laut der Bank handelt es sich bei den Schließungen um Phase zwei der Umstrukturierung des Unternehmens. Im Mai wurde die Posojilnica-Bank in einer ersten Phase mit der Zveza-Bank zusammengeführt, fünf Kleinfilialen wurden danach geschlossen, 40 der 125 Mitarbeiter wurden abgebaut - mehr dazu in Bankenfusion: 40 Mitarbeiter verlieren Job. Die Fusion war nach Verlusten der Zveza Bank bei Kroatien-Geschäften nötig geworden. Die neue Regionalbank Posojilnica hat in Kärnten und Slowenien 38.000 Kunden und eine Bilanzsumme von 600 Mio. Euro.

Noch sieben Filialen in Kärnten

Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, bleiben nach der jüngsten Schließungswelle in Kärnten noch sieben Bankstellen in Klagenfurt, im Rosental sowie im Bezirk Völkermarkt bestehen. Künftig will man sich auf die Märkte Kärnten und Slowenien konzentrieren, Kroatiengeschäfte wird es nicht mehr geben und auch keine Kredite in Millionenhöhe.

