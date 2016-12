Eisenstangen-Attacke: Frau in Lebensgefahr

Seit letzten Donnerstag kämpft eine 51-jährige Kärntnerin im Klinikum Klagenfurt um ihr Leben. Sie wurde von ihrem Ex-Freund mit einer Eisenstange verprügelt, laut Ärzten befindet sich die Frau in akuter Lebensgefahr.

Am vergangenen Donnerstag passte der 56-jährige Ex-Freund der Frau sie vor ihrem Haus in St. Veit ab. Dann kam es zu einem Streit, laut Polizei wegen Geldangelegenheiten. Der Mann war der Ansicht, dass seine Ex ihm für ein in der gemeinsamen Zeit angeschafftes Bett noch etwas schulde – mehr dazu in Ex-Freundin mit Eisenstange verprügelt.

Dann griff der Mann zu einer Eisenstange, die neben dem Haus lag, und prügelte damit auf die 51-Jährige ein, mehrmals schlug er ihr auch auf den Kopf. Die schwer verletzte Frau wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht, dort wird sie seit Tagen auf der Intensivstation betreut. Ihr Zustand sei sehr kritisch, die Frau befinde sich in akuter Lebensgefahr, hieß es am Dienstag auf ORF-Anfrage.