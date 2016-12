Messerattacke: Entscheidung über Einweisung

Am Landesgericht Klagenfurt muss am Montag entschieden werden, ob eine junge drogensüchtige Frau in eine Anstalt eingewiesen wird. Sie soll im März vor einem Klagenfurter Einkaufszentrum eine Pensionistin mit einem Messer attackiert haben.

Vor Gericht steht eine 28 Jahre alte Frau, die laut Anklage in Klagenfurt eine ältere Frau mit dem Messer attackiert haben soll. Außerdem soll sie versucht haben, ihrem Opfer die Handtasche zu entreißen - mehr dazu in Messerattacke: Täterin geständig (kaernten.ORF.at; 24.3.2016).

Opfer und Angeklagte kannten einander nicht. Laut Anklage war es ein Zufall, dass sich die 28 Jahre alte Angeklagte beim Ausgang zur Garage des Einkaufszentrums City Arkaden auf eine 66-jährige Penionistin stürzte. Die Pensionistin hatte gerade einen Zebrastreifen überquert, als sie von der jüngeren Frau aus dem Nichts heraus mit einem Klappmesser bedroht wurde.

Passant hielt Täterin fest

Die Pensionistin versuchte noch, die Messerstiche abzuwehren, dabei erlitt sie neben Verletzungen im Gesicht auch Wunden an den Händen. Gerade als die mutmaßliche Täterin dem Opfer die Handtasche entreißen wollte, ging ein Passant dazwischen und hielt die Täterin bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fest. Laut Ermittlungen der Polizei soll die mutmaßliche Täterin drogenabhängig gewesen sein und Geld für Drogen gebraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert, dass die Angeklagte in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird, denn sie soll außerdem an einer Persönlichkeitsstörung leiden.