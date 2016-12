Kein Riesenandrang am 4. Einkaufssamstag

Der Kärntner Handel ist vorsichtig optimistisch, was das Weihnachtsgeschäft betrifft. Der große Andrang am 4. Einkaufssamstag blieb aus, wohl auch weil sich die Einkäufe auf einen längeren Zeitraum verteilen.

Die klassischen Einkaufssamstage hätten ihre Bedeutung verloren, lautet die Einschätzung der Kaufleute, denn es werde auch unter der Woche eingekauft. Der Andrang in Villach und Klagenfurt überstieg keineswegs die Frequenz an den Sommerwochenenden, wenn Schlechtwetter die Touristen von den Wörtherseeorten in die Klagenfurter Innenstadt treibt.

Geschäfte locken mit Prozenten

"Die Leute kaufen unterm Jahr mehr. Es gibt immer wieder Aktionen, wie den „Woman Day“ oder seit neuestem auch den „Black Friday“, meint die Franchisenehmerin eines Unterwäschelabels in Klagenfurts Innenstadt-Einkaufszentrum „City Arkaden“, Katrin Possarnig. Auch jetzt locken viele Geschäfte mit Prozentzeichen und „Aktion“-Schildern.

Generell könne sie feststellen, dass die Leute mehr sparen und das Geschäft nicht so leicht gehe wie noch vor ein paar Jahren, meint Possarnig, hofft aber auf einen Umsatz wie im Vorjahr. Der Computer-Spezialist gegenüber ist da weniger optimistisch: „Es ist in diesem Jahr schwächer“, sagt er. Die Nachfrage nach Handys sei zufriedenstellend, bei allem anderen liege man darunter.

ORF/Bernd Radler

„Heuer langer Advent“

Ernst Hofbauer, Manager der City Arkaden, hat noch keine Umsatzzahlen, hofft aber aufgrund der Umfragen und der Frequenz auf ein leichtes Plus. „Der Advent ist in diesem Jahr sehr lang, bis zum 24. Dezember haben wir noch eine ganze Woche, da verteilt sich das Geschäft anders“, sagt er gegenüber der APA. Schmuck, Unterhaltungselektronik, Textilien und Bücher seien aber jetzt bereits gut nachgefragt.

Ein Blick in ein Schmuckgeschäft in der Fußgängerzone, das unter anderem auch die bei jungen Leuten derzeit stark begehrten Marken führt, untermauert diese Einschätzung. Der kleine Raum war am Samstag gerammelt voll. Auch ein paar Häuser weiter in der Buchhandlung standen Trauben von Menschen an der Kasse. „Bis jetzt sind wir zufrieden, aber Bücher sind traditionell Last-Minute-Geschenke, daher könnte es noch besser werden“, erklärt die Buchhändlerin.

ORF/Petra Haas

Vor allem Schmuck und Bücher gefragt

Auch Heinz Achatz, Manager des Klagenfurter Einkaufszentrums Südpark, weiß aus Gesprächen mit den Händlern, dass Schmuck und Bücher im Moment sehr gut verkauft werden. Zu den Gewinnern zählen auch Weihnachtsaccessoires. Darüber hinaus seien hochpreisige und qualitativ hochwertige Lebensmittel wie schon im Vorjahr sehr gefragt. Doch generell liege der Südpark derzeit unter den Zahlen des Vorjahrs, meint er und hofft auf die nächste Woche.

Villach deutlich optimistischer

Deutlich optimistischer ist man in Villach. „Der ganze Dezember war sehr gut und liegt über dem Vorjahr“, sagt Richard Oswald, Manager des Einkaufszentrums „Atrio". Wenn das Geschäft weiter so anhält, steigen wir mit einem schönen Plus aus, alle sind sehr optimistisch.“ Auch wenn der Andrang an diesem Einkaufssamstag überschaubar sei. „Da ist an Regentagen, wenn die Urlauber aus den Seeorten hereinströmen, mehr los“, meint er. Die Kunden aus dem nahen Italien sind an diesem Standort für einen Gutteil des Umsatzes verantwortlich. Vor allem am verlängerten Wochenende vom 8. Dezember war das „Atrio“ ein beliebtes Ziel für die Gäste aus Italien.

Dank Gutscheinen Geschäft bis Jänner

Die Fenstertage nach dem 8. Dezember werden von den Kaufleuten generell als die umsatz- und frequenzstärksten dieses Dezembers bezeichnet. "Da haben sie uns fast niedergerannt, sagte Mario Ruehs aus einem Sportartikelgeschäft in den „City Arkaden“. Er ist mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden und rechnet mit einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Dezember des Vorjahres. Vor allem Textilien werden gut verkauft und natürlich Gutscheine. Den Trend zu Gutscheinen können auch die Manager der Einkaufszentren bestätigen. „Deshalb geht das Weihnachtsgeschäft eigentlich bis 6. Jänner, wenn die Gutscheine dann eingelöst werden“, sagt Hofbauer.