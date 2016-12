Land kauft Werke von Josef Winkler

Das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt kaufen den Vorlass des Kärntner Literaten und Schriftstellers Josef Winkler. Der Vorlass umfasst 44 Werke, von Notizbüchern bis zu Korrespondenzen. Die Kosten: 460.000 Euro.

In dem Vorlass finden sich unter anderem auch handschriftliche Entwürfe, Digiscripte, Druckvorlagen und Fotos. Der Preis wurde auf Basis von Gutachten festgelegt. Stadt und Land teilen sich die Kosten je zur Hälfte, das Land wird seinen Anteil auf Raten bezahlen.

Vorlass Unter literarischen Vorlässen sind Archivalien zu verstehen, die bereits zu Lebzeiten des Autors von diesem veräußert werden.

Seit dem Jahr 2014 gibt es in der Kulturabteilung des Landes ein Ankaufsbudget für Vor- und Nachlässe, dotiert mit 160.000 Euro bis Ende 2016. Ziel dieser Ankäufe ist zum einen die Erweiterung der Sammlung des Literaturarchivs im Musil-Institut und zum anderen die Wahrung literarischer Errungenschaften für die Öffentlichkeit, sagte am Dienstag Kulturlandesrat Christian Benger (ÖVP): „Es wurde mit dem Budget bis jetzt Herausragendes angekauft. Ohne diesen Ansatz wären einmalige Vor- und Nachlässe für unser Land verloren“, so Benger. Der Ankauf wurde am Dienstag von SPÖ, ÖVP und den Grünen in der Landesregierung abgesegnet.

Kritik am Ankauf

Kritik am Ankauf des Vorlasses kam am Dienstag von Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten). Die Dreierkoalition habe den Bezug zur Realität verloren, sagte er. „Hunderttausende Euro werden dazu verwendet, handschriftliche Skizzen und etwaige Tonträger anzukaufen, während man bei den Schwächsten der Gesellschaft weiter unverschämt den Rotstift ansetzt und beispielsweise den Heizkostenzuschuss eiskalt reduziert“, so Köfer.