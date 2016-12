Küchenbrand: Zwei Bewohner gerettet

In einem Einfamilienhaus in Villach ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehrmänner konnten zwei ältere, gehbehinderte Bewohner rechtzeitig aus dem Haus ins Freie bringen. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Anrufer hatte sich Dienstagmittag telefonisch bei der Hauptfeuerwehrwache Villach gemeldet. Er sagte, dass aus einem Haus in Villach-Neulandskron Rauch austreten würde. Im ersten Stock des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei ältere Bewohner.

Harald Geissler im ORF-Interview: „Alles war komplett verraucht.“

Sofort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst. „Als wir eingetroffen sind, war der obere Stock schon komplett verraucht“, sagte Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach. Die Feuerwehrleute mussten einen 95 Jahre alten Mann mit dem Treppenlift in Sicherheit bringen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

ORF

Giftiger Brandrauch

Die Feuerwehrleute mussten mit schwerem Atemschutz den Brand bekämpfen. Das Feuer dürfte aus noch unbekannter Ursache in einer Zwischenwand in der Küche ausgebrochen sein. Ein Ausbreiten des Brandes konnte verhindert werden. Der giftige Brandrauch wurde mit einem Hochleistungslüfter ins Freie geblasen.