Traditionsbäckerei in Wolfsberg insolvent

Die Bäckerei Lackner GmbH in Wolfsberg musste am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden. Grund für die finanziellen Schwierigkeiten sei die Konkurrenz der Supermärkte. Die Bäckerei will den Betrieb aber fortführen.

Der Familienbetrieb Lackner stellt seit mehr als 45 Jahren in Wolfsberg Brot, Backwaren und Zuckerbäckereien her. Insgesamt arbeiten im Stammhaus und in den vier Filialen in Wolfsberg 30 Mitarbeiter. Als Insolvenzursache gab die Bäckerei den verstärkten Konkurrenzkampf an.

Backshops Schuld an Situation

Auch die Backshops in den Supermarktketten seien ein Grund für die finanziellen Schwierigkeiten. Seit dem Jahr 2014 hätte sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert, hieß es am Dienstag seitens des KSV (Kreditorenschutzverband von 1870). Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Bei einem solchen Sanierungsverfahren muss schon vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Sanierungsplan vorgelegt werden.

Snackbereich wird eingestellt

Die Bäckerei will den Betrieb fortführen. Der Snackbereich und die Belieferung des Handels sollen aber eingestellt werden. Von der Insolvenz sind rund 70 Gläubiger betroffen. Laut dem Kreditschutzverband AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) beträgt die Überschuldung des Familienbetriebes 687.000 Euro.