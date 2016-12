Discobesuch endet in Ausnüchterungszelle

Ein 20-jähriger Kärntner hat in der Nacht auf Sonntag in einer Disco in Seeboden stark alkoholisiert Lokalgäste, Security und Polizisten bedroht, bespuckt und teils verletzt. Die Nacht musste der 20-Jährige in einer Zelle ausnüchtern.

Der 20-jährige Mann aus Radenthein war in der Nacht auf Sonntag zu Gast in einer Diskothek in Lieserbrücke (Gemeinde Seeboden) und sprach dort dem Alkohol ausführlich zu, laut Polizei wies er einen „erheblichen Alkoholisierungsgrad“ auf. Gegen 1.00 Uhr begann der 20-Jährige in dem Lokal zu randalieren und beleidigte und bedrohte andere Gäste. Zwei Securitymitarbeiter brachten den jungen Mann schließlich vor das Lokal, weil sich der 20-Jährige stark wehrte, wurden die beiden Mitarbeiter dabei leicht verletzt. Außerdem beschimpfte der 20-Jährige die beiden Wachkräfte und drohte ihnen, sie umzubringen.

Geständnis mit Erinnerungslücken

Auch als die Polizei eintraf, ließ sich der Kärntner nicht beruhigen. Er beschimpfte, bedrohte und bespuckte die Beamten. „Nur mit großer Mühe“, konnte der Mann festgenommen werden, hieß es von der Polizei. Da der 20-Jährige sich auch weiterhin nicht beruhigen lassen wollte, wurde er nach Spittal gebracht, selbst im Polizeiauto randalierte der 20-Jährige weiter. In Spittal verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Nach der Ausnüchterung zeigte sich der 20-Jährige am Vormittag geständig, wobei er aber einige Erinnerungslücken hatte. Er wurde auf freiem Fuß wegen Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung angezeigt.

Fast jedes Wochenende hat die Polizei in Kärnten mittlerweile mit betrunkenen Randalierern zu tun, die gewalttätig werden.