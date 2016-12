Brand verschlafen: Nachbar als Retter

Am Sonntag ist in der Küche eines Mehrparteienhauses in Feldkirchen ein Brand ausgebrochen. Da der schlafende Wohnungsbesitzer den Rauchmelder nicht hörte, alarmierte ein aufmerksamer Nachbar die Feuerwehr.

Um 8.00 Uhr schlug der Rauchmelder in einer Wohnung des Mehrparteienhauses in Feldkirchen Alarm. Ein 54-jähriger Nachbar hörte den Rauchmelder und klopfte an der Tür. Als sich niemand meldete, versuchte er seinen 24-jährigen Nachbarn mehrmals anzurufen – ohne Erfolg. Da sämtliche Kontaktversuche scheiterten, alarmierte der Nachbar die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute gelangten mit einer Stehleiter zum Küchenfenster im ersten Stock und sahen durch das Fenster Rauch in der Küche.

Feuerwehr musste Küchenfenster einschlagen

Da sich der Wohnungsbesitzer weiterhin nicht meldete, musste die Feuerwehr das Küchenfenster einschlagen – erst durch diesen Lärm wurde der Wohnungsbesitzer, der im Wohnzimmer geschlafen hatte, munter. Der 24-Jährige hatte Essen im Backrohr erhitzt und war eingeschlafen. Die Essenreste aus dem Backrohr wurden von der Feuerwehr entsorgt. Durch die rasche Verständigung der Feuerwehr blieb der Brandschaden in der Küche gering.

