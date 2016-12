Zwei Pkws nach Unfall gegen Haus geschleudert

In Treffen sind am Donnerstag zwei Pkws an einer Kreuzung zusammengeprallt und dann gegen eine Hausmauer geschleudert worden. Drei Personen wurden leicht verletzt, ein Kleinkind zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung Schlossstraße/Millstätter Straße (B98) liegt mitten im Ort, schon öfter kam es hier zu Unfällen. Die zwei Autos stießen zuerst seitlich zusammen, als eine Frau mit Kleinkind im Wagen auf die Hauptstraße einbiegen wollte und gegen einen dort fahrende Wagen prallte. Nach dem Zusammenprall wurden die beiden Kleinwagen gegen die Mauer eines Hauses geschleudert.

Nicht der erste Unfall an der Stelle

Hausbewohnerin Maria Kleinbichler sagt, sie sei mit ihren Eltern gerade in der Küche im 1. Stock gesessen, als es krachte, es habe sich wie eine Druckwelle angefühlt. Sie habe sofort Polizei und Rettung gerufen. Das war nicht das erste Mal, so Kleinbichler, die jedes Mal Angst hat, dass etwas Schlimmeres passiert.