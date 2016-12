77-Jährige überlebte Nacht im Freien

Eine 77 Jahre alte Frau aus Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor hat die Nacht auf Sonntag bei Temperaturen von minus vier Grad im Freien verbringen müssen. Nach einem Sturz in einem Wald konnte sie nicht mehr aufstehen.

Die Frau war am Samstag auf dem Weg ins Tal in einem Wald gestürzt und konnte sich nicht mehr selbständig fortbewegen. Daher musste sie die Nacht im Freien verbringen. Ihr 52 Jahre alter Sohn erstattete am Sonntagvormittag Anzeige, dass seine Mutter seit Samstagnachmittag abgängig sei. Unmittelbar darauf startete die Bergrettung eine Suchaktion mit mehreren Hundeführern und der alpinen Einsatzgruppe Hermagor. Auch der Hubschrauber des Innenministeriums war im Einsatz.

Die abgängige Frau wurde von den Suchmannschaften um 14.30 Uhr in dem Wald in der Nähe der Wohnung der Frau gefunden. Sie war leicht verletzt und stark unterkühlt, aber ansprechbar. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C 7 ins Krankenhaus Lienz gebracht.