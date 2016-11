Schlägerei wegen Familienstreits

Vor einer Schule in Villach ist es am Dienstag vor einer Schule zu einer Schlägerei unter Syrern gekommen. Auslöser dürfte ein Familienstreit gewesen sein, fünf Personen wurden verletzt. Die Polizei rückte mit mehreren Beamten an.

Auf dem Parkplatz vor der Handelsakademie kam es zu dem Zwischenfall zwischen Männern im Alter von 16 bis 49 Jahren. Die genauen Hintergründe müssen zwar noch von der Polizei geklärt werden, es dürfte sich aber um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt haben. Dabei dürften Angehörige und Bekannte mit einer Beziehung zwischen den beiden Familien nicht einverstanden gewesen sein.

Keine Aggression gegen Polizei

Insgesamt waren an dem Raufhandel sechs Personen beteiligt, dabei ging es ziemlich wild zur Sache. Fünf Beteiligte wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung auch verletzt. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen und zahlreichen Beamten anrücken, um den Streit zu beenden. Gegenüber den Polizisten verhielten sich die Syrer aber nicht aggressiv. Drei der Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, alle Beteiligten müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.