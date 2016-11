Serieneinbrecher bei Einreise geschnappt

23 Einbrüche soll ein 33-jähriger Slowene in Kärnten mit drei Komplizen begangen haben, bei der Einreise nach Kärnten ist der Mann nun in Grablach geschnappt worden. Seine Komplizen wurden bereits im Herbst verhaftet.

Auf frischer Tat wurden die drei Komplizen des Mannes, zwei Slowenen im Alter von 27 und 29 Jahren und eine 20-jährige Slowenin, Anfang August bei einem Einbruch am Klopeiner See geschnappt. Eine Augenzeugin hatte die Polizei alarmiert – mehr dazu in Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt. Rasch war klar, dass den Beamten ein paar dicke Fische ins Netz gegangen waren. Die Täter gestanden damals zwölf Einbrüche am Klopeiner und am Sonnegger See.

Einer der geschnappten Einbrecher gab auch an, dass ein weiterer Slowene an einigen der Einbrüche beteiligt war. Seitdem wurde nach dem Mann gesucht. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, wurde der Mann am Freitag geschnappt, als er am Grenzübergang Grablach (Gemeinde Bleiburg) nach Kärnten einreisen wollte.

23 Einbrüche in zehn Monaten

Von November 2015 bis August 2016 soll der Mann mit seinen Komplizen laut Polizei 23 Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt und Villach begangen haben. Die Schadenssumme liege im fünfstelligen Bereich, hieß es. Bei dem 33-jährigen Slowenen wurde auch eine geringe Menge Suchtmittel gefunden. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.