Hoher Schaden bei Einbruch in Sportgeschäft

Mehrere tausend Euro haben Einbrecher Freitagnacht aus der Kassa eines Villacher Sportbekleidungsgeschäft gestohlen. Mit einer ebenfalls gestohlenen Bankomatkarte behoben die Täter außerdem 1.300 Euro.

Die unbekannten Täter brachen in der Nacht die Eingangstüre des Sportbekleidungsgeschäftes auf. Dann stahlen sie aus einer Kassa die Tageslosung vom Vortag, laut Polizei mehrere tausend Euro, die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Aus einem Bürokasten ließen die Einbrecher außerdem eine Tasche mitgehen, in dieser befand sich eine Bankomatkarte und ein Zettel, auf dem der Code für die Karte notiert war. Mit der gestohlenen Karte behoben die Täter gegen 05.30 Uhr bei einem Bankomaten in Villach noch 1.300 Euro. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro, die Täter konnten noch nicht gefasst werden.

Serie von Einbrüchen und Überfällen

In den letzten Tagen war es in Kärnten zu mehreren Einbrüchen und Raubüberfällen gekommen. Dienstagnacht stahlen Einbrecher aus einer Boutique in Velden hochpreisige Markenbekleidung, bereits im Sommer war in die Boutique eingebrochen worden - mehr dazu in Boutiqendiebe schlugen wieder zu. Am Donnerstag wurde in Schiefling am Wörthersee eine Bank überfallen. Der Täter drohte Kassier und zwei Kunden mit einer Waffe, dann griff er in die Kasse und flüchtete mit dem Fahrrad - mehr dazu in Bankräuber flüchtete mit dem Fahrrad. Und in der Nacht auf Freitag überfiel ein mit einem Nikolobart maskierter Mann eine Libro-Filiale in der Klagenfurter Innenstadt - mehr dazu in „Nikolo“ überfällt Geschäft.