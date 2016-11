Diebe stahlen 25 Tonnen Stahl

Diebe haben vom Lagerplatz einer Baufirma im Bezirk Hermagor 25 Tonnen Stahlbohlen für Schalungen gestohlen. Zum Abtransport ihrer Beute dürften die Täter einen Kran verwendet haben.

Die Stahlbohlen, Schalungen aus Stahl, waren schon länger auf dem unbewachten Lagerplatz der Baufirma bei Kirchbach (Bezirk Hermagor) gelagert, nun wurde ihr Verschwinden bemerkt und Anzeige erstattet. Der mögliche Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Anfang Oktober und dem 24. November. 60 Stück der je sieben Meter langen Stahlbohlen wurden gestohlen. Rund 400 Kilo wiegt jedes der Teile, insgesamt war die Beute 25 Tonnen schwer. Die Bohlen wurden laut Polizei mit einem Kran auf einen Lastwagen verladen und über einen angrenzenden Feldweg abtransportiert. Der Schaden für die Baufirma beträgt rund 20.000 Euro.

Baudiebstähle nehmen in den letzten Jahren immer mehr zu. Gestohlen wird alles, was sich für die Diebe verwerten lässt, wie Werkzeug, Rohstoffe und Maschinen. Im letzten Juni stahlen Dieben gleich drei Lkw-Ladungen Rohstoffe vom Gelände eines Klagenfurter Metallgroßhandelsbetriebes - und zwar samt den Lkws. Die Lkws wurden später in Laibach gefunden, allerdings ohne Ladung - mehr dazu in Gestohlene Lkws leer in Laibach entdeckt.