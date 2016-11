Afritz bedankt sich mit Fest bei Helfern

Vor drei Monaten haben zwei Schlammlawinen den Ortsteil Kraa in Afritz verwüstet. Knapp 200 Menschen waren vorübergehend obdachlos, weil sie aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen mussten. Die Gemeinde lädt nun alle Helfer zu einem großen Dankesfest ein.

Bundesheer, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Mitarbeiter der Straßenverwaltung, Mitarbeiter des Bauhofs und hunderte Freiwillige Helfer waren Ende August und Anfang September in Afritz zur Stelle, um zu helfen. Es wurde geschaufelt, gebaggert, Keller ausgepumpt und für warmes Essen und Unterschlupf gesorgt - mehr dazu in Afritz: Bewohner dürfen in Häuser zurück.

ORF/Florian Lederer

ORF/Florian Lederer

„Wochenlang im Einsatz“

Bürgermeister Max Linder lädt am Freitag zum Dankesfest. Dass sich Menschen tage- und wochenlang in den Einsatz stellen und Kraft und viel Wissen einbringen sei nicht selbstverständlich, so Linder. Heute ist in Afritz nicht mehr viel von der Katastrophe zu sehen, zwei Häuser sind aber immer noch unbewohnbar. In einem der Häuser könnten die Bauarbeiten zumindest noch vor Weihnachten fertig sein.

Dass die Leid geplagten Einwohner nicht noch einmal von einer vergleichbaren Katastrophe heimgesucht werden, laufen hoch über Afritz seit Wochen die Baumaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung.

Christian Debelak/Bundesheer

Bachverbauung dauert bis zu vier Jahre

Der Tronitzerbach wird um 11,4 Millionen Euro soweit technisch möglich, sicherer gemacht, sagt Christoph Seymann von der Wildbachverbauung in Villach. Man habe mit der Unterlaufverbauung begonnen, die große Baustelle sei die Geschieberückhaltesperre. Bis Weihnachten wird heuer gearbeitet, drei bis vier Jahre dauert das Großprojekt. Einen 100-prozentigen Schutz kann aber auch die aufwendige Verbauung nicht bieten, müssen sich alle Beteiligten eingestehen.

Auch beim Fest helfen alle zusammen

Auch für das große Fest helfen wieder alle zusammen: Die Zelte kommen vom Bundesheer, die Beheizung vom Roten Kreuz, das Essen zahlt Umweltminister Andrä Rupprechter, ein Kuchenbuffett wird von der Frauenrunde in Gnesau gesponsert und für die musikalische Umrahmung sorgen lokale Musikgruppen.

