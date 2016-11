Schwelbrand in Schule erlosch von selbst

Donnerstagfrüh hat eine Lehrerin der Volksschule Tröpolach beim Aufsperren einer Klasse einen völlig verrauchten Raum vorgefunden. Ein Schwelbrand war bereits erloschen. Es ist der dritte Schulbrand in Kärnten binnen zehn Tagen.

Fünf Feuerwehren rückten an, während 26 Kinder und vier Lehrerinnen das Schulgebäude verließen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr stellte fest, dass der Brand in einer Klasse im Bereich eines Elektroheizkörpers bereits erloschen war.

ÖA-Team BFKdo Hermagor/Florian Jost

Die Feuerwehrleute öffneten die Fenster und belüfteten den Raum mit. Die Volksschulkinder wurden während des Einsatzes ins benachbarte Falkensteiner Hotel Carinzia gebracht, es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens in dem betroffenen Klassenraum ist derzeit nicht bekannt, er ist aufgrund der Verrußung zurzeit nicht benutzbar. Auch ein Brandermittler war vor Ort, so die Feuerwehr in einer Aussendung. Im Einsatz standen die Feuerwehren Tröpolach, Rattendorf, Watschig, Hermagor und Waidegg. Nach dem Einsatz konnte der Unterricht in den anderen Klassenräumen wieder aufgenommen werden.

ÖA-Team BFKdo Hermagor/Florian Jost

Dritter Schulbrand binnen 10 Tagen

Es ist bereits der dritte Brand in einer Schule binnen weniger Tage. Am 14. November brannte es im Bereich des Schulwartbüros der NMS und Volksschule Winklern im Mölltal. Die Kinder mussten auf den ganzen Ort verteilt werden, die Schule bleibt bis Weihnachten geschlossen - mehr dazu in Nach Schulbrand: Unterricht im ganzen Ort. Vier Tage später entdeckte ein Schüler der Neuen Mittelschule in Griffen, dass es im WC komplett verraucht war und schlug Alarm - mehr dazu in Schule wegen Brandes evakuiert.