Flüchtlinge: Integration so früh wie möglich

In Klagenfurt haben einander am Mittwoch die Integrationsreferenten aller Bundesländer mit Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen. Integration von Zuwanderern solle so früh wie möglich beginnen, war man sich einig.

Die Referenten suchten nach Lösungen, wie man Asylwerber und Asylberechtigte integrieren könne. Einig war man sich darin, dass jede Integration so früh wie möglich beginnen solle, bereits bei der Aufnahme in die Grundversorgung.

Kaiser: Nun werden Zahlen gebraucht

Außerdem sollen die Maßnahmen einheitlich geregelt werden, man arbeitet an einem Integrationsgesetz. Vorsitzender der Konferenz ist Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): Die Konferenz habe gezeigt, dass man in wesentlichen Punkten einer Meinung sei. Die Standpunkte wurden dem Minister übermittelt und man werde mit dem Bund noch einige Punkte abrunden. Nun brauche man überschaubare Zahlen und ein gemeinsames Vorgehen. Je früher man den Menschen Rechte und Pflichten, Staatsordnung und Kultur näher bringen und ihnen klarmache, dass man sie in der eigenen Entwicklung unterstützen müsse, werde Integration gelingen, so Kaiser.

Kurz: Gesetz soll bald beschlossen werden

Integrationsminister Sebastian Kurz, der bei der Konferenz dabei war, will die Vorschläge der Bundesländer in das geplante neue Integrationsgesetz aufnehmen, wie er sagte. In den nächsten Wochen werde es noch einen Austausch geben, auch aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, das Gesetz so bald wie möglich zu beschließen.

Thema war auch die umstrittene Mindestsicherung. Auch dabei sprachen sich die Bundesländervertreter für eine für eine einheitliche Regelung aus. Kaiser sagte, es habe die Referenten geeint, dass sie aus SPÖ, ÖVP und Grünen bestehen. Sie befürworten bundesweite einheitliche Regelungen. Ob das Integrationsgesetz noch heuer beschlossen wird ließ Kurz offen.

FPÖ und BZÖ: Asly ist Schutzrecht auf Zeit

Die FPÖ reagierte am Mittwoch in einer Aussendung und sagte, Fehler in der Asyl- und Zwanderungspolitik lassen sich nicht wegintegrieren. Asyl sei ein Schutzrecht auf Zeit, während Integration auf dauerhaftes Verbleiben in Österreich abziele. Fremde sollten auf eine Re-Integration in ihre Herkunftsländer vorbereitet werden.

Das BZÖ nannte das geplante Integrationsgesetz einen „Kniefall vor der Schlepperlobby“. Wie die FPÖ sagte Landtagsabgeordnete Johanna Trodt-Limpl, Asyl sei ein Schutzrecht auf Zeit und man müsse eine Re-Integration in die Heimatländer planen. Österreich sei an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Die gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf EU-Ebene gebe es immer noch nicht, so Trodt-Limpl.

