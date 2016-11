Drogenschmuggler in Zug entdeckt

In einem Reisezug von Turin (Italien) nach Wien sind am Sonntag Drogenschmuggler entdeckt worden. Nach einer Anzeige des Zugbegleiters wurde das Gepäck von zwei Ägyptern kontrolliert und fast ein Kilo Cannabisharz entdeckt.

Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, reisten ein 20-jähriger und ein 18-jähriger Ägypter mit einem Reisezug von Turin kommend in Richtung Wien. Wegen des auffälligen Verhaltens der beiden erstattete der Zugbegleiter Anzeige bei der Polizei. Am Abend wurden die beiden von Polizeibeamten am Bahnhof in Althofen übernommen und zur Überprüfung der Identität und fremdenrechtlichen Kontrolle zur Polizeiinspektion St. Veit/Glan gebracht.

Schmuggler sind geständig

Bei der Durchsuchung der Rucksäcke wurden insgesamt zehn Platten Cannabisharz mit einem Gesamtgewicht von 980 Gramm gefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert beträgt ca. 10.000 bis 12.000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen sind zum Besitz und zum Schmuggel des Suchtgiftes geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die weiteren Erhebungen hinsichtlich Käufer und Verkäufer des Suchtgiftes werden von Beamten der Suchtgiftgruppe St. Veit/Glan durchgeführt.