Glyphosat: Neue Wasserproben gezogen

Am Dienstag sind vom Landeschemiker neue Wasserproben bei dem Wald in Poggersdorf gezogen worden, in dem an Waldfrüchten hohe Werte des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat festgestellt worden sind. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Große Aufregung auf der einen Seite, Beschwichtigung auf der anderen - das Thema Glyphosat kennt scheinbar nur Gegner oder Befürworter. Eingesetzt wird das Mittel oft - neben der Land- und Forstwirtschaft auch beim Eisenbahn- und Straßenbau. In den landwirtschaftlichen Kulturen selbst ist es in Österreich aber, anders als in anderen Ländern der EU, verboten - mehr dazu in Landwirtschaftskammer verteidigt Glyphosat. Es hemmt in der Pflanze die Aminosäuren, die für das Wachstum verantwortlich sind und bringt die Zellen quasi zum „explodieren“.

ORF

Erste Wasserprobe blieb unauffällig

Am Linsenberg wurde das Mittel nur wenige Meter vom Hof des Pferdezüchters Richard Kraiger ausgebracht, seither macht er sich Sorgen um sein Wasser. Ein erste Wasserprobe Ende September hat aber keine Rückstände gezeigt. Landeschemiker Erich Polzer sagte, die Gemeinde habe die Verwendung von Spritzmittel gemeldet, daher habe man nun nochmals getestet. Die Ergebnisse sollen in etwa einem Monat vorliegen.

„Falsche Beprobung“ nur „Schutzbehauptung“

In dem betreffenden Wald soll seit Mai immer wieder Glyphosat ausgebracht worden sein. Wegen einer Grenzwertüberschreitungen um das 500-Fache vermutet Greenpeace, dass zuviel gespritzt wurde - mehr dazu in Hohe Glyphosatwerte in Waldfrüchten. Der Waldbesitzer bezweifelt hingegen, dass korrekt gemessen wurde. Greenpeace spricht in diesem Zusammenhang von einer „haltlosen Schutzbehauptung“. Die Proben seien knapp eine Woche nach der Ausbringung genommen worden, man halte sich an Vorgaben des Labors, alles werde genau dokumentiert.

Fraglich ist, ob noch herausgefunden werden kann, ob die Verwendung korrekt war. Denn eigene Beprobungen plant die Landesforstdirektion nicht, so Christian Matitz: „Es ist schwierig festzustellen, weil sich diese Mittel schnell abbauen.“

Glyphosat hat eine Halbwertszeit zwischen drei und 200 Tagen. Jetzt steht quasi Aussage gegen Aussage, weil das Land als dritte mögliche Instanz

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Vorwürfe, man sei zu spät tätig geworden, lässt das Land nicht gelten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Gemeinde kritisiert, dass Waldspaziergänger Gefahren ausgesetzt werden, so der Bürgermeister von Poggersdorf, Arnold Marbek. Wie könne die Bevölkerung wissen, dass im Wald Mittel aufgebracht werden, wenn es keine Warnhinweise gebe, fragte er. Vom Gesetz her sind die Waldbesitzer im Recht: Wiederaufforstungsflächen dürfen nämlich nicht betreten werden - was aber wohl kaum jemand wissen dürfte.