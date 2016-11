RZ Bau in Villach insolvent

Das Bauunternehmen RZ in Villach hat laut Allgemeinem Kreditorenverband (AKV) Konkurs angemeldet. Eine rechnerische Überschuldung gibt es nicht, es können aber aus Mangel an Mitteln laufenden Zahlungen nicht bedient werden.

Seit 2004 ist die Firma im Baugwerbe tätigt. Im Betrieb waren zuletzt 31 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Einbringung des Insolvenzantrages wurde vorsichtshalber auch das Frühwarnsystem für den Fall der Auflösung der Arbeitsverhältnisse beim AMS gemeldet, so der AKV. 125 Gläubiger sind betroffen.

Die Aktiva betragen 3,22 Mio, die Passiva 3,18 Mio. Euro, wobei nicht auszuschließen sei, dass zur Sicherstellung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen Eventualverbindlichkeiten in der Höhe von 568.000 Euro zusätzlich angemeldet werden.

Verlust bei großem Auftrag

Als Ursachen der Insolvenz gibt die Firma an, dass bis zum Jahr 2013 gute Gewinne für das Unternehmen lukriert wurden. Bei einem Auftrag im Jahr 2013 in Oberösterreich kam es zu ganz erheblichen Verlusten, von dem sich das Unternehmen nicht wieder erholte. In den letzten drei Jahren habe sich zudem das wirtschaftliche Umfeld massiv verschlechtert. Die Gründe sieht das Unternehmen in gesetzlich nicht mehr bewältigbaren Vorgaben sowie in einem enormen Konkurrenzdruck aus dem Ausland bzw. bei inländischen Großunternehmen.

Fortführung möglich

Grundsätzlich sucht die Firma laut AKV nach dem Weg einer Fortführung. Eventuell ist ein Fortbetrieb mit einem Teilbetrieb des Unternehmens möglich. Auch der Abschluss eines Sanierungsplanes ist derzeit nicht ausgeschlossen.

RZ Bau ist laut Kreditschutzverband 1870 auch ARGE Partner an der „ARGE Instandhaltung Niederösterreich“ mit einer Zweigniederlassung in St. Pölten. Aufgrund der Kündigung des Auftraggebers wird die ARGE mit Ende des Jahres aufgelöst werden.

