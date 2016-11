„Gefahr in Verzug“: Loiblpass gesperrt

Nach den starken Regenfällen ist am Loiblpass eine Mure mit Baumstämmen auf die B91 gedonnert. Die Straße bleibt wegen „Gefahr in Verzug“ gesperrt. In St. Kanzian fiel ein entwurzelter Baum auf die Gleise, ein Zug prallte dagegen.

Auf der Loiblpassstraße kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr zum Erdrutsch. Auf einem steilen Hang setzten sich mehrere Baumstämme in Bewegung und verlegten die Fahrbahn. Autofahrer Hannes Fanzoy war gerade auf der B91 unterwegs, als die Baumstämme unmittelbar vor seinem Wagen auf die Straße fielen.

Polizei

„Ohne Vorwarnung“ fast von Mure begraben

Fanzoy: „Es war beeindruckend und imposant - weil das alles mit einer unglaublichen Kraft den Hang herunter kam. Ohne Vorwarnung. Wäre ich ein paar Meter weiter vorne gewesen, wären wir - meine Tochter und ich - wahrscheinlich auf dem Weg nach Istrien lebendig begraben worden.“

Hannes Fanzoj

Der Lenker fuhr rückwärts, ein paar slowenische Lenker hinter ihm taten es ihm gleich. „Wir haben ja nicht gewusst, ob das alles noch weitergeht“, so Fanzoy. Dabei kam es zum Unfall, berichtete der Autolenker dem ORF Kärnten. Zwei Slowenen fuhren in ihrer Panik mit den Fahrzeugen zusammen.

Landesgeologe: Auch Stützmauer droht abzurutschen

Landesgeologe Franz Goldschmied begutachtete am Samstag die Situation. Ihm zufolge herrscht „Gefahr in Verzug“, die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt. „Es schaut so aus, dass oben noch Material hängt, das nachrutschen kann. Es betrifft eine alte Kehre der Loiblpassstraße, die von einer Stützmauer gesichert war. Diese Stützmauer ist eingerissen und droht ebenfalls abzurutschen.“ Deshalb bleibt die B91 bis auf weiteres gesperrt. „Die Sicherheit ist nicht gegeben, wenn die Stützmauer abrutscht, kann ein großer Betonkörper bis zur Straße stürzen.“

Hannes Fanzoj

Zufahrt ins Bodental weiterhin frei

Am Sonntaa sollen Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit den Aufräumarbeiten beginnen. Wann die Straße wieder frei gegeben werden kann, steht noch nicht fest. Die Zufahrt zum Bodental ist aber weiterhin frei.

Vellach führt Hochwasser In Bad Eisenkappel stieg das Wasser der Vellach bedrohlich an. Quelle: Georg Bachhiesl

Baum fiel auf Gleise: Keine Verletzten

Auf Höhe von Peratschitzen (Gemeinde St. Kanzian) wurde ein Baum durch die Witterung entwurzelt und fiel auf die Bahngleise. Ein 48 Jahre alter Lokführer, der zu diesem Zeitpunkt mit dem Regionalzug von Klagenfurt in Richtung Wolfsberg unterwegs war, konnte den Zug nicht mehr vollständig anhalten. Die Lok überfuhr den Baum, der zur Seite geschleudert wurde. Bis auf die Beschädigung einer Hydraulikleitung blieb der Unfall folgenlos. Der Zug konnte weiterfahren. Von den Passagieren wurde niemand verletzt.

Georg Bachhiesl

20 Feuerwehreinsätze in Klagenfurt und Völkermarkt

Die starken Regenfälle hinterließen in den Bezirken Klagenfurt und Völkermarkt vermehrt ihre Spuren, die Feuerwehren mussten in Zell Pfarre, Gallizien, Ebriach, Bad Eisenkappel und Mieger etwa 20 Mal ausrücken. Es kam laut Landesalarm- und Warnzentrale zu kleineren Überschwemmungen von Straßen, einige Bäche wurden verklaust und Keller mussten ausgepumpt werden.

Gegendtaler Bäche führten Hochwasser Auch im Gegendtal schwollen die Bäche gefährlich an. Es kam jedoch zu keinen Überschwemmungen.

Bach in Afritz ausgebaggert

Trotz der starken Regenfälle gab es in Afritz keine unmittelbare Gefahr durch Muren, die Bevölkerung zeigte sich jedoch am Samstag etwas beunruhigt. Bürgermeister Max Linder: „Der Regen hat aufgehört und der Bach ist wieder zurückgegangen. In der Früh hatten wir kleinere Bagger im Einsatz, die Vermurungen aus dem Bach geräumt haben, damit nichts verklausen kann.“

Im Bereich einer Bachmündung sollte als Vorsichtsmaßnahme auch ein kleiner zusätzlicher Wall errichtet werden. Im September gab es in Afritz innerhalb von einer Woche zwei Muren, die großen Schaden anrichteten.

Links: