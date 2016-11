IT-Unternehmen Anexia kauft deutsche Firma

Das Kärntner IT-Unternehmen Anexia expandiert, kürzlich wurde die deutsche Hosting-Firma Netcup übernommen. Netcup betreut mehr als 40.000 Kunden mit über 60.000 Domains. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Klagenfurter Firma Anexia ist ein Internetdienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf individuelle Softwareentwicklung und Datenverwaltung im eigenen Rechenzentrum. Namhafte europäische Konzerne zählen zu den Kunden.

Mit dem Kauf der deutschen Firma Netcup will Anexia gemeinsame Lösungen in den Bereichen Cloud Services, IoT (Internet der Dinge - in Gegenstände eingebettete Computer, Anm.) und Industrie 4.0 entwickeln. Eine Integration von Netcup in Anexia sei ebenso wenig geplant wie personelle Änderungen, hieß es. „Netcup soll weitgehend unabhängig, aber als Teil einer strategischen Allianz mit Anexia fortbestehen“, teilte Firmenchef Alexander Windbichler mit.

Steiler Erfolgskurs mit IT-Unternehmen

Anexia wurde vom 30-jährigen Windbichler vor über zehn Jahren gegründet. Die Firma beschäftigt mittlerweile 150 Mitarbeiter, davon 100 in Österreich. Das Unternehmen betreibt in 70 Ländern Serverstandorte.

ORF Kärnten

Binnen fünf Jahren wurde Windbichler zum Umsatzmillionär geworden, seine Geschäftsidee begann mit einem Matura-Projekt an der Klagenfurter HTL Mössingerstraße - mehr dazu in Vom Maturant zum Umsatz-Millionär. 2014 wurde das Unternehmen mit dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Kärnten ausgezeichnet.

