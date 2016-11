Elfter Drogentoter in Kärnten

In einer Wohnung in Klagenfurt ist am vergangenen Freitag ein 41 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Todesursache war Drogenmissbrauch. Er ist der bereits elfte Drogentote in diesem Jahr in Kärnten.

Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr wurde der 41-Jährige in der Wohnung eines Bekannten leblos aufgefunden. Der Bekannte verständigte die Rettung, es konnte aber nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Beim Verstorbenen wurden Medikamente gefunden. Eine von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Obduktion ergab, dass der Mann nach der Einnahme von Drogen bzw. Medikamenten an einer Hirnschwellung gestorben ist. Genau genommen sind heuer bereits zwölf Kärntner an Drogenmissbrauch gestorben. Im August starb in Wien eine 24 Jahre alte Villacherin an einer Überdosis - mehr dazu in 24-Jährige starb an Überdosis.

Schwester starb ebenfalls an Drogenmissbrauch

Der Mann war in der Drogenszene bekannt. Erst einen Tag vor seinem Tod war er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Grund für den Krankenhausaufenthalt war ebenfalls Drogenmissbrauch gewesen. Die Schwester des Verstorbenen starb vor drei Jahren ebenfalls an einer Überdosis.

Bereits im August forderte die Polizei von der Politik strengere Gesetze, um gegen Drogenhändler vorgehen zu können. Laut dem Suchtmittelbericht des Bundeskriminalamtes sei es beachtenswert, dass Tätergruppen aus dem Ausland gezielt nach Kärnten drängen würden, um hier einen Suchtgiftmarkt zu etablieren - mehr dazu in Drogenproblematik verschärft sich.