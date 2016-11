Brand in Schule - Kinder haben frei

In der Nacht auf Montag hat es im Schulverbund der Volksschule und NMS Winklern/Mölltal gebrannt, der Unterricht fällt vorerst für alle Kinder aus.

Das Feuer brach in der Nacht im Bereich einiger Müllcontainer vor dem Haupteingang aus, ein Autofahrer hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Laut Direktor Gustav Tengg sei um 1.15 Uhr die Sirene losgegangen, die Feuerwehren konnten zwar alles löschen, der Schaden sei aber groß, so Tengg. Die Fenster seien kaputt, innen sei alles verrußt und verraucht. An einen Unterricht sei nicht zu denken.

„Klassen nicht benutzbar“

„Der Volksschultrakt ist nicht in Mitleidenschaft gezogen, es ist aber alles verraucht. Der Gestank muss erst heraus, auch Löschwasser ist eingedrungen.“ Im Bereich der NMS seien einige Klassen nicht benutzbar. Ob der Unterricht am Dinestag wieder stattfinden kann, ist laut dem Direktor aus heutiger Sicht nicht abschätzbar. Die Eltern werden aber zeitgerecht verständigt heißt es. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.