18-Jähriger mit 61 km/h zuviel unterwegs

Ein jugendlicher Raser ist am Sonntag auf der Gurktal Straße (B93) mit 131 km/h statt der erlaubten 70 unterwegs gewesen. Als die Polizei den Probeführerscheinbesitzer stellte, sagte er, er hätte gedacht 100 km/h fahren zu dürfen.

Am Sonntag führte die Polizei in der Ortschaft Powirtschach (Gemeinde Feldkirchen) Geschwindigkeitsmessungen mittels Laser durch. In diesem Bereich gilt in beiden Fahrtrichtungen eine beschilderte Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h.

Von einer Feier gekommen

Am Nachmittag wurde dabei ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Feldkirchen mit einer Geschwindigkeit von 131 km/h gemessen (Toleranz bereits abgezogen). Damit lag eine Überschreitung der Geschwindigkeit um 61 km/h vor. Eine Anhaltung war nicht möglich, der Lenker wurde von der Polizei aber zu Hause angetroffen.

Er gab an, er sei von einer Feier gekommen und wollte nur nach Hause. Er habe gedacht, in diesem Bereich dürfe man 100 fahren. Der 18-Jährige wird angezeigt.