Beim Ausparken Mann übersehen: Tot

Ein 76 Jahre alter Pkw-Lenker hat am Freitag am Parkplatz des Friedhofs St. Jakob (Bezirk Wolfsberg) einen 90 Jahre alten Fußgänger überrollt. Der Pensionist erlag im LKH Wolfsberg seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr: Der 76-jährige Lenker aus St. Andrä wollte aus einer Parklücke ausfahren und übersah dabei den 90-Jährigen. Der Mann aus der Gemeinde Wolfsberg wurde vom Auto überrollt und schwer verletzt. Er wurde noch an Ort und Stelle von den Rettungskräften erstversorgt und in das LKH Wolfsberg gebracht, wo er jedoch an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Unfalllenker erlitt schweren Schock

Laut Polizei konnte der genaue Unfallhergang bis jetzt nicht geklärt werden. Weil es eine Zeugen gibt, wurde das Auto auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Es wird am Samstag von einem Sachverständigen begutachtet. Ein Alkomatentest beim Lenker verlief negativ, dieser erlitt einen schweren Schock.