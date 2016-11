Landeshauptmann rettet Frau das Leben

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am 30. Oktober in der Früh beim Joggen eine am Boden liegende Frau entdeckt und ihr das Leben gerettet, wie die „Kronen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe) berichtet. Die Körpertemperatur habe nur noch 22 Grad betragen.

Wie Kaiser gegenüber dem ORF Kärnten bestätigte, hate er beim Joggen im Dunkeln eine Frau neben einer Bank beim Strandbad liegen sehen. Sie habe sehr flach geatmet und er habe sofort 144 gewählt. Notarzt, Rettung und Polizei waren schnell vor Ort. Er habe die Frau in die richtige Lage gebracht und sie überstreckt, damit sie besser atmen habe können.

„Ein Passant hat mir seine Jacke zum Wärmen gegeben, es war dann 7.10 Uhr in der Früh. Wir haben sie, soweit es ging, gewärmt und geschaut, dass die Atemwege frei sind. Dann haben wir auf das Eintreffen vom Notarzt gewartet.“

„Jeder kann das“

Kaiser sagte, er habe als Gesundheitsreferent den letzten Rot-Kreuz-Kurs gemacht und sei sehr froh, dass damit ein Leben gerettet werden konnte. Auf die Frage, wie es ihm mit der Rettung gehe, sagte Kaiser, das sei nichts Besonderes. Jeder könne das tun und 144 wählen. Über seine persönlichen Gefühle wollte er nichts sagen.