Loibacher Feld: KZ-Verband kritisiert BH

Heftige Kritik an der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt gibt es vom Kärntner KZ-Verband. Die Behörde sei Anzeigen wegen eines kroatischen Abzeichens auf der Gedenkstätte am Loibacher Feld in Bleiburg nicht gefolgt. Die BH weist die Vorwürfe zurück.

Bei dieser Gedenkstätte treffen sich jedes Jahr kroatische Politiker, aber auch auch Anhänger der faschistischen, kroatischen Ustascha zum Gedenken an das Massaker von Bleiburg.

Das auf dem zentralen Gedenkstein vor dem überdachten Altar ausgestellte Abzeichen ähnle dem schachbrettartigen Muster, das auch auf der heutigen kroatischen Fahne gezeigt werde. Tatsächlich sei diese Variante aber im Nationalsozialismus von einer SS-Division benutzt worden, hieß es - mehr dazu in Anzeigen wegen SS-Symbolen.

ORF/Peter Matha

BH spricht von historischem Wappen

Ein ähnliches Abzeichen sei von der BH in Feldbach in der Steiermark verhüllt worden, so der KZ-Verband. Die BH Völkermarkt wird von der APA mit dem Hinweis zitiert, die BH sehe in dem Abzeichen in Bleiburg die Abbildung eines alten kroatischen Wappens. Dieses sei in Österreich nicht verboten.