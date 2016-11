Bergsteiger stürzte in den Tod

Ein 41-jähriger Klagenfurter ist bei einer Klettertour auf den Kleinen Pal abgestürzt und tödlich verunglückt. Seine Frau erstattete Abgängigkeitsanzeige. Nach kurzer Suche wurde er am Fuße der Westwand auf italienischer Seite gefunden.

Am Donnerstag unternahm der Beamte aus Klagenfurt auf dem Plöckenpass alleine eine Klettertour. Er stieg vermutlich gegen Mittag in eine Tour an der Westwand des Kleinen Pal ein. Als er am Abend nicht nach Hause kam, erstattete seine Lebensgefährtin die Abgängigkeitsanzeige.

Suchmannschaft und Hubschrauber im Einsatz

Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der Mann am Fuß der Westwand kurz nach der italienischen Grenze tot gefunden, er war abgestürzt. Im Einsatz standen zehn Einsatzkräfte der Bergrettung Kötschach-Mauthen, acht Einsatzkräfte der FF Kötschach-Mauthen, vier Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe Hermagor, zwei Polizisten der Streife Kötschach-Mauthen und der Flir-Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt. Nach dem Fund wurden die Carabinieri und die italienischen Rettungskräfte verständigt, die die Bergung vornahmen.