Diebischer Freier stellte sich Polizei

Ein 20-jähriger Afghane hat Anfang September in Klagenfurt eine Prostituierte nach dem Sex bestohlen, er soll die Frau auch verletzt haben. Nachdem Fahndungsfotos des Mannes veröffentlicht wurden, stellte er sich der Polizei.

Der 20-Jährige nahm am 4. September nächtens in einem Bordell die Dienste der Prostituierten in Anspruch. Die Frau sagte damals aus, danach habe der Mann sie geschlagen und ihr zwei Handys und Bargeld geraubt. Die Frau, eine Kärntnerin, wurde leicht verletzt Klagenfurt: Prostituierte von Freier ausgeraubt.

Von Überwachungskamera gefilmt

Der 20-Jährige konnte anschließend unerkannt aus dem Betrieb flüchten. Allerdings wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt, die Bilder wurden in den Medien veröffentlicht. Das dürfte auf den Mann großen Druck ausgeübt haben, heißt es von der Klagenfurter Polizei. Rund zwei Wochen nach der Tat stellte er sich der Polizei. Er bestritt jedoch, die Frau verletzt zu haben.

Die weiteren Ermittlungen gestalteten sich etwas schwierig, die Prostituierte befand sich zwischenzeitlich im Ausland und konnte erst nach ihrer Rückkehr befragt werden. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, bestätigte das Opfer mittlerweile, dass es sich bei dem 20-Jährigen um den mutmaßlichen Täter handelt.