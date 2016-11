Hypo-Prozess „Skiper“ vor Urteil

Für Donnerstagnachmittag wird ein Urteil im Hypo-Prozess rund um das kroatische Tourismusprojekt „Skiper“ erwartet. Der Staatsanwalt fordert Schuldsprüche gegen vier Angeklagte wegen Untreue. Er wurde von allen Verteidigern scharf kritisiert.

Der Hypo-Prozess zum Faktenkomplex „Skiper“ am Landesgericht Klagenfurt ist am Donnerstag mit den Plädoyers in die Schlussrunde gegangen. Die Verteidiger der vier Angeklagten, unter ihnen die Ex-Hypo-Vorstände Wolfgang Kulterer und Günter Striedinger, forderten Freisprüche für ihre Mandanten. Staatsanwalt Andreas Höbl sah den Tatbestand der Untreue erfüllt und plädierte für Schuldsprüche.

„Fünf Kredite ohne ausreichende Sicherheit“

Laut Höbl besteht kein Zweifel, dass die beiden Ex-Vorstände als unmittelbare Täter in den Jahren 2002 bis 2005 insgesamt fünf Kredite für das Tourismusprojekt „Rezidencija Skiper“, heute „Kempinski Hotel Adriatic“, auf der kroatischen Halbinsel Istrien ohne ausreichende Sicherheiten bewilligt haben. Der damalige Projektbetreiber Miro Oblak habe als Bestimmungstäter die Kredite gefordert und die damalige Geschäftsführerin in der Sache als Beitragstäterin gehandelt, indem sie Kreditanträge unterschrieben habe. Für ihn ist auch klar, dass die Angeklagten dabei den Schaden für die Bank, den er mit 105 Mio. Euro beziffert, in Kauf genommen haben.

„Anweisungen von Vorständen umzusetzen“

Höbl führte aus, dass der Betreiber sich immer geweigert habe, Eigenmittel einzubringen, dass Rückführungen nicht erfolgten, die Rückzahlungsfähigkeit und Bonität des Kreditwerbers nicht geprüft worden und auch nicht gegeben gewesen seien und dass man auf die Einbringung von zusätzlichen Sicherheiten verzichtet habe. Es habe von Striedinger mehrfach Weisungen zu den Kreditfällen gegeben, meinte Höbl. Die Bank sei eine hierarchische Organisation, die Anweisungen der Vorstände seien daher umzusetzen gewesen. Die Kredite seien „Chefsache“ gewesen und die Konditionen ebenfalls von Striedinger vorgegeben worden.

Höbl berief sich auf das ursprüngliche Gutachten, das alle fünf angeklagten Kreditvergaben in der Gesamtsumme von 105 Mio. Euro als unzulässig bezeichnet hatte. Der Sachverständige revidierte seine Meinung im Zuge des Beweisverfahrens zum Teil jedoch und hat drei Vergaben schlussendlich als wirtschaftlich vertretbar bezeichnet.

Kulterer-Anwalt: Leichtfertiger Vorwurf

Kulterer-Anwalt Josef Weixelbaum replizierte, der Vortrag des Staatsanwalts nehme auf das Ergebnis des Beweisverfahrens überhaupt keinen Bezug. Alle Zeugen hätten festgestellt, mit seinem Mandanten keinerlei Kontakt gehabt zu haben. Keiner der mehr als 50 Befragten habe ihn belastet. Die pauschale Beurteilung sei daher völlig unverständlich. Dass die Anklage hier einen Tatplan sehe, sei für ihn ein leichtfertiger und rechtsstaatlich nicht korrekter Vorwurf.

Striedinger-Anwalt: Beweisverfahren ignoriert

Striedingers Anwalt Sebastian Lesigang stellte die Frage in den Raum, wozu es ein ausführliches Beweisverfahren gebe, wenn der Staatsanwalt dies ignoriere und sich auf die ursprüngliche Analyse berufe. Ihm sei aus dem Gesamtbild der Zeugen ganz klar, dass es nie eine Weisung gegeben habe, bei dem Projekt irgendetwas zu beschönigen oder Zahlen zu manipulieren, sagte Lesigang. Man müsse, könne und dürfe im arbeitsteiligen Leben darauf vertrauen, dass alle Beteiligten korrekt gearbeitet haben. Nichts anderes hätten die beiden Vorstände gemacht.

Anwalt greift Staatsanwalt an

Rechtsanwalt Wolfgang Moringer, der Oblak und die Geschäftsführerin vertrat, griff ebenfalls massiv den Staatsanwalt an. Die Anklage habe für jeden erkenntlich gemacht, welches Amtsverständnis dahinter stehe und dass dieses schwer mit dem Buchstaben des Gesetzes in Einklang zu bringen sei, sagte er. So habe die Staatsanwaltschaft keine einzige vorgelegte kroatische Urkunde übersetzen lassen, führte er aus. Das habe im Ermittlungsverfahren niemanden interessiert.

Daher habe diese Hauptverhandlung Züge eines Ermittlungsverfahrens gehabt. Moringer sah keinen Hinweis für den Tatbestand der Untreue. So seien keine sachfremden Interessen auszumachen gewesen, von denen sich die Angeklagten hätten leiten lassen können. Sie hätten sich im Rahmen gerechtfertigten unternehmerischen Ermessens bewegt, erklärte er und schilderte ausführlich die Sinnhaftigkeit des Tourismusprojekts und damit die aus seiner Sicht Rechtmäßigkeit der Kreditvergaben.

Der Schöffensenat zog sich in der Folge zur Beratung zurück, ein Urteil wurde für den frühen Nachmittag erwartet.

