Geschlägerter Baum krachte auf Auto

Bei Schlägerungsarbeiten in einem Wald bei Sittersdorf am Mittwoch ist es zu einem Unfall gekommen. Ein geschlägerter Baum fiel auf einen auf der Gemeindestraße fahrenden Wagen, dessen Lenker wurde verletzt.

Am Mittwochvormittag war ein 52-jähriger Mann aus Bad Eisenkappel im Wald seiner Schwiegereltern mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Der 73-jährige Schwiegervater half mit, die 71-jährige Schwiegermutter sicherte die Straße, weil das abschüssige Waldstück unmittelbar neben der Gemeindestraße liegt. Es wurden zusätzlich zwei Warndreiecke aufgestellt.

Autos weiterfahren lassen

Nachdem sich ein Baum nach dem Fällen in anderen Bäumen verfangen hatte und nicht umgefallen war, ließ die Pensionistin die angehaltenen Fahrzeuge nach Rücksprache mit ihrem Mann und Schwiegersohn nach einer Wartezeit von 15 Minuten weiterfahren. Als bereits das vierte Fahrzeug die Gefahrenstelle passierte, gab der Baum plötzlich nach und fiel auf das Autodach eines Pkws.

Der Lenker des Fahrzeuges, ein 51-jähriger Mann aus Eberndorf, erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.