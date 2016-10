Frau schlug Räuber mit Fußtritt in die Flucht

Am Montagabend wollte eine Frau in St. Veit an einem Bankomaten Geld beheben, als ihr ein Maskierter eine Softgunpistole an den Kopf hielt, um sie zu berauben. Die Frau trat zu und rief die Polizei. Der Täter wurde festgenommen.

Am Montagabend saßen vier Männer im Sitzgarten eines Cafés am Hauptplatz in St. Veit an der Glan: Ein 15-jähriger Schüler, ein 28-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger, alle drei ohne Beschäftigung. Dabei beobachteten sie die 32-jährige Angestellte, die bei einer Bankfiliale am Hauptplatz bei einem Bankomaten Bargeld beheben wollte.

Freund zum Überfall angestiftet

Der 28-Jährige wurde vom 15-Jährigen und vom 20-Jährigen angestiftet, unter Verwendung einer „Zombiemaske“ und einer Softgun-Pistole, die einer echten Pistole täuschend ähnlich war, die Frau zu überfallen und zu berauben. Daraufhin konfrontierte dieser die Angestellte, richtete die Pistole gegen ihren Kopf und sagte, sie solle ihm Geld aushändigen, sonst werde er sie umbringen. Die Frau wehrte sich mit einem Fußtritt, daraufhin flüchtete der 28-Jährige in Richtung seiner wartenden Freunde. Bargeld erbeutete er keines.

Bei Befragung Überfall zugegeben

Am Hauptplatz befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Passanten. Die 32-Jährige verständigte via Notruf die Polizei. Diese sah die vier jungen Männer, die immer noch am Hauptplatz waren, und befragte sie zum Vorfall. Der mutmaßliche Täter verwickelte sich in Widersprüche und gestand schlussendlich die Tat. Als Motiv wurde Geldnot angegeben.

Die Maske und die Softgun wurden im Keller des am Hauptplatz gelegenen Wohnhauses sichergestellt, in dem der 28-Jährige wohnt. Er wurde festgenommen und am Dienstag nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er ist bereits amtsbekannt. Der 15-Jährige und der 20-Jährige wurden auf freiem Fuß angezeigt.