Fabrik von Lauge überflutet

In der Nacht auf Dienstag ist ein Mischlaugenbehälter in einem Holz verarbeitenden Betrieb in Wolfsberg übergekocht. Zwei Behälter überfluteten einen großen Teil des Firmengeländes, es wurde niemand verletzt.

Kurz nach Mitternacht ging auf Grund von Überhitzung ein 800 Kubikmeter großer Mischlaugenbehälters über. Die Mischlauge rann dadurch in einen ebenso großen sogenannten Talseifebehälter. In weiterer Folge gingen beide Behälter über, ein großer Teil des Firmengeländes wurde von der Mischlauge überflutet.

Die im Einsatz stehenden FF Wolfsberg, St. Gertraud und Kamp mit konnten die Lauge in das betriebsinterne Kanalsystem ableiten. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.