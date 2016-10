Auf schneebedecktem Güterweg überschlagen

Donnerstagfrüh ist eine 29-jährige Frau in Fresach mit ihrem Pkw bei starkem Schneefall von einem Güterweg abgekommen. Der Wagen rutschte rund 60 Meter über eine abschüssige Wiese ab, die Frau wurde verletzt.

Um 7.30 Uhr wollte die Frau von ihrem Bauernhof zum Unterstand ihrer Weidetiere fahren. Zu diesem Zeitpunkt schneite es stark. Bei der Rückfahrt kam sie mit dem Pkw von dem Güterweg ab und verlor die Herrschaft über ihr Fahrzeug, das über eine abschüssige, schneebedeckte Wiese rutschte. Danach stürzte der Pkw über einen ca. fünf Meter hohen Felsvorsprung ab, überschlug sich dabei einmal und kam mit den Rädern zum Stillstand.

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung

Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und ging verletzt in Richtung ihres Anwesens zurück, da sie an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatten. Sie rief ihre Schwester an, die die Rettungskräfte verständigte. Die 29-Jährige wurde vom Team der Hubschrauberbesatzung RK1 und des Gemeindearztes erstversorgt und mit Verdacht auf Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.