„Badewannenmord“ wird weiterverhandelt

Am Mittwoch wird am Landesgericht Klagenfurt der Prozess zum „Badewannenmord“ fortgesetzt. Ein Mann steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin in der Badewanne ertränkt zu haben. Im September war wegen Erkrankung des Verteidigers vertagt worden.

Im September 2015 wurde eine 30-jährige Klagenfurterin tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr 33-jähriger Lebensgefährte und ein Bekannter sagten, sie seien in die Wohnung gekommen und hätten die Frau, die Alkohol und Drogen konsumiert haben soll, in schlechtem Zustand vorgefunden. Daraufhin hätten sie sie unter die Dusche gestellt und die Wohnung wieder verlassen.

Überdosis nicht bestätigt

Als sie dann später wieder in die Wohnung kamen, wäre sie tot in der Badewanne gelegen. Sie hätten sie herausgeholt, auf die Couch gelegt und die Rettung gerufen. Zunächst wurde eine Überdosis vermutet, das bestätigte sich aber nicht. Die Obduktion deutete in Richtung Mord, daher wurde der Lebensgefährte angeklagt. Sein Bekannter war schon zuvor aus der U-Haft entlassen worden, er ist nicht angeklagt.

Gutachter: „Stumpfe Gewalt“

Am Mittwoch sagte ein Gutachter aus, er sagte, das Opfer hatte Alkohol und Suchtmittel im Blut, es wäre nötig gewesen, einen Notarzt zu rufen. Die Frau sei aber eindeutig ertränkt worden, es habe Hinweise auf stumpfe Gewalt gegeben.

Beim Prozessauftakt gab es viele Widersprüche. Der Anklagte bekannte sich nur der unterlassenen Hilfeleistung schuldig - mehr dazu in Badewannen-Mord: Prozess vertagt (kaernten.OR.at; 6.9.2016).