Autofahrer krachte ungebremst in Stahlfigur

Ein 76 Jahre alter Pensionist ist am Sonntagabend in Kappel/Krappfeld mit seinem Wagen ungebremst in eine Skulptur geprallt, die in der Mitte eines Kreisverkehrs aufgestellt ist. Der Pensionist wurde verletzt, die Stahlkonstruktion beschädigt.

Der 76-jährige Pensionist aus Treibach war am Sonntagabend mit seinem Pkw auf der Krappfeldstraße im Gemeindegebiet von Passering (Bezirk St. Veit/Glan) unterwegs. Er dürfte laut Polizei einen Kreisverkehr übersehen haben und prallte ungebremst in eine in der Mitte des Kreisverkehrs aufgestellte Stahlskulptur.

FF Althofen

Der Pensionist und seine mitgefahrene 75-jährige Ehefrau wurden verletzt. Sie mussten beide mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Aber auch die Skulptur wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

FF Althofen

Link: