Erhöhte Uranwerte in Oberkärntner Trinkwasser

Bei Trinkwassermessungen in den Gemeinden Flattach, Mallnitz und Obervellach ist eine erhöhte Urankonzentration festgestellt worden. Die Grenzwerte wurden dabei überschritten. Laut Bezirkshauptmannschaft gebe es keine akute Gesundheitsgefahr.

Untersuchungen der Landesgeologie ergaben, dass im Zentralgneis der Hohen Tauern ein hohes natürliches Vorkommen von uranhaltigem Gestein gegeben ist. Auf Grund dieser Wasseranalysen führte das Land Kärnten im Sommer 2016 an 63 ausgewählten Messstellen Trinkwasserproben durch. Diese wurden im Umweltlabor ausgewertet. Wie die Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau am Mittwoch bekanntgab, wurde bei den Messungen in den Gemeinden Flattach, Mallnitz und Obervellach eine Überschreitungen des Uran-Konzentration-Grenzwertes festgestellt.

Grenzwerte an 15 Messstellen überschritten

Bei 15 Messstellen wurde der österreichische Parameterwert von 15 Mikrogramm pro Liter gering überschritten. Es wurden Urankonzentrationen in der Höhe von 16 bis 18 Mikrogramm pro Liter festgestellt. Zusätzlich liegen sechs Einzelwasserversorgungsanlagen über dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 30 Mikrogramm pro Liter.

Uran ist ein in den Gesteinen der Erdkruste natürlich vorkommendes Metall, welches durch einsickerndes Wasser vom Fels gelöst wird und im Trinkwasser vorkommen kann. Vergleichbare Uranvorkommen gibt es in den Bundesländern Tirol und Niederösterreich.

Das teilte Bezirkshauptmann Klaus Brandner mit. Alle betroffenen Gemeinden, Genossenschaften und privaten Wasserversorger seien informiert worden.

Keine akute Gefahr

Laut einer Stellungnahme der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sei die Uran-Konzentration im Wasser für Erwachsene nicht akut gesundheitsgefährdend. Auch das deutsche Umweltbundesamt hält einen Wert von 30 Mikrogramm pro Liter zumindest für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren als gesundheitlich unbedenklich. Es werde jedoch empfohlen, bei Überschreitung des Grenzwertes, das Wasser vorsorglich nicht für die Nahrungszubereitung für Kleinkinder bis zu zwei Jahren zu verwenden.

Weitere Messungen veranlasst

Die AGES empfiehlt wiederholte Messungen in zeitlich regelmäßigen Abständen. Laut Bezirkshauptmann wurden diese veranlasst. Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau unter der Telefonnummer 050/536 62234 zur Verfügung.