Busbuchten in Klagenfurt sollen bleiben

Im monatelangen Streit um die Busbuchten in der Villacher Straße in Klagenfurt soll am Donnerstag die offizielle Entscheidung fallen. Straßenbaureferent Gerhard Köfer sagte aber bereits im Vorfeld gegenüber dem ORF: „Die Busbuchten werden bleiben.“

Seit Mitte September wurde auf der Villacher Straße tagelang getestet und gemessen, wielange ein Bus auf der vielbefahrenen Einfahrtsstraße von Klagenfrut braucht, wenn er in den Busbuchten hält? Getestet wurde aber auch umgekehrt, wielange der Bus braucht, wenn er auf der Straße stehen bleibt.

Bis zu eine Minute länger

Die Studie liegt jetzt vor. Demnach würden die Autofahrer ohne Busbuchten um bis zu eine Minute länger brauchen als ohne Busbuchten. Ein Halt in den Busbuchten würde die Fahrt der Busse um nur wenige Sekunden verzögern. „Es geht dabei um vier bis sechs Sekunden zum Nachteil des öffentlichen Verkehrs“, sagt Straßenbaureferent Gerhard Köfer vom Team Kärnten Stronach gegenüber dem ORF. Er sei jedenfalls ein Verfechter der Busbuchten.

Entscheidung am Donnerstag

Viele Autofahrer befürchteten ohne Busbuchten Verzögerungen und Staus, mehr dazu in Klagenfurt: Heiße Diskussion um Busbuchten. Die Stadtwerke hatten die Diskussion aufgebracht. Im Zuge der Sanierung der Villacher Straße sollten die Busbuchten aufgelassen werden. Fahrbahnhaltestellen seien in vielen Städten Standard, so die Argumentation. Da die Villacher Straße zum Landesstraßennetz gehört, liegt die Entscheidung letztlich bei Landesrat Köfer. Offiziell soll sie nach dem Gespräch mit Bürgermeisterin Mathiaschitz am Donnerstagnachmittag fallen.