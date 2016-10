Wirte auf der Suche nach Kapital

Einerseits sollen Wirte investieren, um für ihre Gäste attraktiv zu bleiben, andererseits bekommen sie kaum noch Kredite. Für die Banken sind sie eine Risikogruppe, daher sucht die Wirtschaftskammer nach neuen Wegen wie Crowdfunding.

Ein Wintergarten, eine neue Theke, eine Schauküche, barrierefreie Räume oder auch nötige Sanierungen, es gibt viele Gründe, zu investieren. Die Finanzierung stehe aber auf einem anderen Blatt, sagen die Unternehmer. Wolfgang Dörfler, Tourismussprecher der Wirtschaftskammer bestätigt, dass Kredite äußerst schwer zu bekommen seien. Wegen strenger Regeln stufen die Banken Kredite an Gastronomiebetriebe oft als zu riskant ein.

Hundertprozentige Absicherung verlangt

Döfler sagte, vor allem beim Jungunternehmern erlebe man, dass die Banken 100 Prozent Absicherung verlangen, also etwa ein Sparbuch mit der vollen Kreditsumme. Wer ein dickes Sparbuch hat, wird aber kaum einen Kredit benötigen. Dörfler appelliert an die Banken, an ihr Limit bei der Kreditvergabe zu gehen. Man wisse natürlich dass die Banken selber unter restriktiven Vorgaben leiden.

Daher gelte es, mögliche private Investoren zu finden. Unter Crowdfunding versteht man eine Menge Investoren, die jeweils eine kleine Summe setzen. Das sei ein Ansatz für investitionsbereite Staatsbürger, die auf der Bank schon Negativzinsen zu zahlen und in ein Projekt investieren wollen, an das sie glauben, so Dörfler.

Jeder gibt ein Bisschen

Wer investiert, der riskiert aber auch, räumt Dörfler ein: „Wenn es kracht, werden die Risikokapitalgeber wenig oder gar nichts mehr von ihrem Geld sehen.“ Wenn es aber gelinge locken Zinsen und mehr, sagt Dörfler. Denn die Gegenleistung muss nicht nur aus Geld, sondern kann auch aus anderen Leistungen bestehen. In Wien wird mittels Crowdfunding Geld für ein Stadion gesammelt, in Kärnten wäre das vielleicht eine Idee für eine neue Eishalle in Klagenfurt.

Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds versucht mit einer Förderaktion, Gastronomiebetriebe zu unterstützen. Allerdings wird sich erst zeigen, ob diese auch den kleinen Gastronomiebetrieben zugute kommen wird.