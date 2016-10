Ebriach: Hirsch von Wilderer erlegt

Zu einem Eingriff in fremdes Jagdrecht ist es in der Nacht auf Donnerstag in der Gemeinde Ebriach (Bezirk Völkermarkt) gekommen: Ein Unbekannter schoss auf einen Hirsch. Das Tier verendete aufgrund der schweren Verletzungen.

Der Vorfall passierte auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Ebriach. Ein unbekannter Täter schoss - vermutlich mit einem Gewehr - auf einen rund 140 Kilogramm schweren 8-Ender Hirsch. Das Tier wurde durch einen glatten Durchschuss so schwer verletzt, dass es verendete. Die Jagdgesellschaft Ebriach erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von rund 1.500 Euro.

