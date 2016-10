Kärntnerin mit Kind abgängig

Eine 25-jähriger Kärntnerin, die seit einem Jahr in Wien lebt, ist seit zwei Tagen abgängig und wird österreichweit gesucht. Sie dürfte ihr knapp zwei Jahre altes Kind bei sich haben.

Die Polizei in Wien bestätigte, dass die junge Frau abgängig gemeldet wurde und in ganz Österreich gesucht wird. Freunde und Familie suchen auch in sozialen Netzwerken nach ihr und bitten um Veröffentlichtung des Fotos. Claudia Konstantinovics meldete sich demnach weder bei Freunden noch Familie, weder in Wien noch in Kärnten. Eine Handyortung verlief negativ.

Privat

Sie ist 1,68 Meter groß, hat rot-braune Haare, trägt Brillen. Ihr Sohn Noa ist ein Jahr und neun Monate alt, hat braune Augen, ist ca. 90 Zentimeter groß und hat rötliche Haare.