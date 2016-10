Drogen im Wert von 15.000 Euro verkauft

Ein mutmaßlicher Drogendealer konnte von der Polizei in Klagenfurt ausgeforscht werden. Er hatte Drogen im Schwarzmarktwert von 15.000 Euro in Umlauf gebracht. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Der 20 Jahre alte Beschäftigungslose hatte sich in den vergangenen Monaten mehrmals Ecstasy-Tabletten im Internet bestellt. Die Polizei konnte drei Pakete mit etwa tausend Tabletten sicherstellen. Im Zuge der Einvernahmen gab der Mann an, dass er die Drogen zur Finanzierung seiner Sucht, sowie seines Lebensunterhaltes verkaufen wollte.

Wie am Montag bekannt wurde, starb vor ein paar Tagen ein 27 Jahre alter Klagenfurter an einer Überdosis an Drogen und Medikamenten. Der leblose Körper des Mannes wurde von einem Freund in seiner Wohnung entdeckt. Er ist heuer das elfte Drogenopfer aus Kärnten - mehr dazu in 27-Jähriger starb an Überdosis.