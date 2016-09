Hubschrauberbergung bei Almabtrieb

Ein pensionierter Polizist war am Edigon im Lesachtal mit dem Almabtrieb seiner Schafherde beschäftigt. Dabei stieß ein Schaf im steilen Gelände von hinten gegen die Beine des 64-Jährigen. Er verlor das Gleichgewicht und wurde beim Sturz schwer an einem Bein verletzt.

Am Donnerstagvormittag begab sich der 64-jährige Mann aus Liesing mit seiner Ehefrau auf die Suche nach seiner Schafherde in das Obergailtal in den Karnischen Alpen. Unterhalb des Edigon/Schönjöchl fand er die Herde. Während des Abtriebes der Schafe ging der Mann voraus und die Tiere folgten ihm. Gegen Mittag stieß plötzlich ein Schaf von hinten gegen den Mann, wobei er im extrem steilen und mit Geröll und Gras durchwachsenen Gelände zu Sturz kam. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Aus dem Hubschrauber mittels Tau geborgen

Das Gelände im Grenzgebiet zu Italien, in dem der Unfall passierte ist so steil, dass der ehemalige Polizist vom Rettungshubschrauber Alpin 6 mittels Tau geborgen und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden musste. Auch die Bergrettung war im Einsatz.