Flüssiger Teer spritzte Arbeiter ins Gesicht

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch in einer Fabrik in Radenthein ist ein ungarischer Leiharbeiter im Gesicht verletzt worden. Bei Schweißarbeiten verflüssigte sich Teer und traf den Mann im Gesicht.

Der 52-jährige Leiharbeiter aus Ungarn war in der Werkshalle der Fabrik mit Schweißarbeiten an einem Eisensteher beschäftigt. Am Eisensteher haftete Teer. Laut Polizei kam es während der Schweißarbeiten zu einem Hitzestau, woduch sich der Teer verflüssigte. Der flüssige Teer traf dem Mann im Gesicht.

Der Mann erlitt bei dem Arbeitsunfall Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins KH Spittal an der Drau gebracht.

