Zu eifriger Wachhund musste betäubt werden

In der Nacht auf Dienstag ist die Polizei zu einem Einbruch in eine Firma in Klagenfurt gerufen worden. Auf dem Gelände befand sich ein Hund, der nicht nur den Einbrecher, sondern auch die Polizei attackierte. Er wurde betäubt und ins Tierheim gebracht.

Gegen 3.35 Uhr wurde die Polizei von einer Anrainerin zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht gerufen. Die Polizeistreife sah ein eingeschlagenes Fenster und eine Person im Gebäude. Vor dem Gebäude befand sich ein zunächst jedoch keinerlei Reaktion zeigte.

Hund bellte erst nach Schrecksekunde

Die unbekannte Person wurde daher von der Polizei aufgefordert, aus dem Gebäude zu kommen. Dieser Aufforderung kam der Einbrecher nach und stieg aus dem Fenster. Plötzlich stürmte der bisher ruhige Hund bellend auf die Beamten zu. Diese Situation nutzte der Tatverdächtige, um die Flucht zu ergreifen.

Einem der Polizisten gelang es, die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu lenken, sodass der zweite Polizist die Verfolgung des Verdächtigen aufnehmen konnte. Er konnte den Flüchtenden festzunehmen. Der Hund wurde vom ersten Polizisten an den Zaun gebunden. Im Zuge der Sicherung versetzte der Hund dem Beamten einen Stoß mit der Schnauze, so dass der Beamte unbestimmten Grades verletzt wurde.

Tierarzt musste aufgeregten Hund betäuben

Der Hund konnte nicht beruhigt werden und erst mithilfe eines Tierarztes, der dem Hund Betäubungsmittel verabreichte, ins Tierheim gebracht werden. Der mutmaßliche Einbrecher, ein 33-jähriger in Klagenfurt lebender Bosnier, wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.