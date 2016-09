Höhere Eintrittspreise im Klagenfurter Hallenbad

Das Klagenfurter Hallenbad hat seit dieser Woche wieder geöffnet. Die Eintrittspreise sind erhöht worden. Gründe dafür seien eine Indexanpassung und eine Steuererhöhung, so die Stadtwerke, die das Hallenbad betreiben.

Eine Tages-Eintrittskarte kostet seit der Wiedereröffnung 9,40 Euro. Das bedeutet eine Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,7 Prozent. Eine Tarif-Anhebung fand auch im Sauna-Bereich statt, die Tageskarte wurde von von 11 auf 12 Euro erhöht. Stadtwerke-Vorständin Sabrina Schütz-Oberländer bezeichnet die Erhöhung als moderat.

ORF

Es sei eine Indexanpassung von durchschnittlich 1,7 Prozent vorgenommen worden. Zusätzlich habe der Bund für 2016 die vorgeschriebene Steuer von 10 auf 13 Prozent erhöht. „Wir haben die bereits im Jänner eingeführte Steuererhöhung nicht sofort an unsere Gäste weitergegeben, sondern erst mit der jetzigen Saisoneröffnung des Hallenbades", so Schütz-Oberländer. Diese Steuererhöhung werde vorgeschrieben und muss 1:1 an das Finanzamt abgeführt werden.

Im Vorjahr keine Tariferhöhung

Festgehalten wird in einer Presseaussendung der Stadtwerkeführung, dass „aufgrund von diversen Sanierungsarbeiten in der letzten Saison die Tariferhöhung ausgesetzt worden ist“. Auch im Saunabereich habe es bis zum Abschluss notwendig gewordener Sanierungsarbeiten keine Preiserhöhung. Das Nützen der Saunalandschaft ist im Hallenbad im Vergleich zu unmittelbaren Kärntner Mitbewerbern noch immer entsprechend günstiger, sagt Schütz-Oberländer.

FPÖ kritisiert Preiserhöhung

Kritik an der Preiserhöhung kam am Dienstag von der FPÖ. Laut einer Aussendung von FPÖ-Stadtrat Wolfgang Germ sei der Stadtsenat von der Tariferhöhung nicht informiert worden. Germ spricht von einer „vollkommen unverständlichen Maßnahme“, er sei gegen eine Preiserhöhung.