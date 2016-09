Fischdieb verkaufte Forellen im Gasthaus

Ein 37 Jahre alter Klagenfurt ist am Montag festgenommen worden, weil er in den vergangenen Wochen aus einem Fischteich bei Pörtschach 200 Kilogramm Forellen und Saiblinge gestohlen hat. Die Fische verkaufte der Mann in Gastlokalen.

Der Mann wurde auf frischer Tat erwischt. Eine Arbeiterin hatte den Mann beobachtet, wie er am Montagnachmittag Fische aus dem - mit Stacheldraht eingezäuntem Teich - fischte. Sie alarmierte sofort die Polizeibeamten am Posten Pörtschach. Kurze Zeit später wurde der 38 Jahre alte Mann verhaftet. Die Besitzerin des Teiches erkannte den Mann sofort wieder, denn der 37jährige hatte bereits im August mit einem Kescher Fische aus ihrem Teich gestohlen. Dabei hatte sie den Mann beobachtet.

Geldnot als Motiv

In der Einvernahme gab der mutmaßliche Fischdieb an, dass er bereits seit Anfang August insgesamt 200 Kilogramm Seeforellen und Saiblinge gestohlen hat. Die Fische verkaufte der Mann anschliessend in Gastlokalen in Klagenfurt am Wörthersee und in Krumpendorf. Pro Kilogramm verlangte der 36jährige zehn Euro. Als Motiv gab der Klagenfurter an, dass er Geldnot hat. Er wurde angezeigt.