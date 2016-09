Afritz vorläufig von Mure verschont

In Afritz ist die Nacht auf Samstag relativ ruhig verlaufen. Obwohl es in der Nacht stark regnete, kam es zu keinen neuen Murenabgängen. Die Bewohner im Ortsteil Kraa haben ihre Häuser sicherheitshalber verlassen.

Die Bewohner in der gefährdeten Ortschaft Kraa waren aufgefordert worden, auswärts zu übernachten - mehr dazu in Afritz: Bewohner verließen erneut ihre Häuser. Diese Entscheidung sei richtig gewesen, sagte der Bürgermeister von Afritz, Max Linder Samstagfrüh. Der Bärenbach habe in der Nacht wieder sehr viel Wasser geführt, sei aber nicht über die Ufer getreten.

Bärenbach wieder stark angeschwollen

Linder: „Gegen 3.30 Uhr hat es zu schütten begonnen und der Bach ist relativ schnell wieder angeschwollen. Er hat Geschiebe mitgebracht und es hat gepoltert. Wir sind ausgerückt, waren aber froh dass keine Bewohner mehr da waren, denn die hätten wieder Angst gehabt und wären geflüchtet. Gott sei Dank ist der Bach in seinem Bett geblieben und es ist nichts passiert.“ Die Empfehlung, die Häuser nicht zu bewohnen, bleibt auch am Samstag aufrecht, sagte der Bürgermeister, „das macht vorläufig noch Sinn“.

Am Samstag wird das Bachbett wieder ausgebaggert, um Platz zu schaffen, falls neues Material vom Berg kommt. Das Bundesheer und die Mitarbeiter der Straßenverwaltung werden die Aufräumarbeiten ebenfalls fortsetzen.

Links: